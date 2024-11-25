В России сократят производство алюминия

Один из крупнейших в мире производителей алюминия российская компания «Русал» объявила о сокращении выпуска на 6,6 процента и начале оптимизации производства из-за негативной конъюнктуры.

Речь идет о рекордных на мировых рынках ценах на глинозем, которые с начала года выросли почти в два раза, превысив 700 долларов за тонну, и профиците алюминия, который не позволяет повышать его стоимость.

К настоящему времени стоимость глинозема составляет более половины себестоимости алюминия, хотя обычный уровень — 30-35 процентов. На проблему с ценами накладывается замедление темпов экономического роста и высокие ставки по кредитам, из-за которых ключевые потребители металла в стране останавливают проекты и снижают спрос на него.

На первом этапе программы оптимизации сокращение составит 250 тысяч тонн. В то же время «Русал» обещает полностью сохранить рабочие места и все социальные программы.

В 2022 году «Русал» лишился контроля над Николаевским глиноземным комбинатом на Украине, который поставлял порядка 1,8 миллиона тонн глинозема. В то же время остановились поставки из Австралии, что связано с санкциями, введенными после начала боевых действий на Украине, и сократился импорт с собственного завода в Ирландии.

Год назад компания купила 30 процентов акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM) для обеспечения поставок глинозема. Тогда отмечалось, что сделка поможет получить доступ к глинозему по конкурентной цене.