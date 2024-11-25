Суд национализировал «Горбушкин двор»

Иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о национализации имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур удовлетворен Мещанским судом Москвы. Об этом сообщает РБК.

В публикации говорится о 27 объектах недвижимости общей площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров. Активы включают в себя офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице и Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и «Фаворит» в Электролитном проезде, а также ТЦ «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.

Иск подали весной, его рассматривали в закрытом режиме. Суд не стал дожидаться вступления решения в силу и привел его к немедленному исполнению.

Ранее Центральный районный суд Челябинска в среду, 8 мая, удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства активов холдинга «Макфа». Холдинг являлся ключевым активом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Предприятия находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других регионах России.