ФАС завела еще одно дело против «Альфа-Банка»

В отношении «Альфа-Банка» заведено еще одно дело в связи с нарушением кредитной организацией закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве уточнили, что граждане выразили недовольство рекламой банка, в которой он был представлен как «лучший банк для бизнеса».

Также в рекламе «Альфа-банк» предлагал открыть счет для бизнеса и осуществлять платежи и переводы без комиссии, однако текст показывался короткое время, а информация была трудна для восприятия.

По мнению ФАС, наличие в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может ввести потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе.

С начала 2024 года ФАС возбудила в отношении банка 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначило банку штрафы на общую сумму 9 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».