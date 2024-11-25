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Главы компаний по производству самолетов «Яковлев» и «Туполев» покидают свои посты

Генеральный директор российской авиастроительной компании «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор конструкторского бюро «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты
© РИА Новости

Отмечается, что функции управления деятельностью ПАО «Яковлев» будет выполнять генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании «Яковлев».

Кроме того, было принято решение передать управление гражданскими программами непосредственно на уровень корпоративного центра ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех. Это было сделано с той целью, чтобы в максимально короткие сроки реализовать задачи импортозамещения, сертификации и запуска серийного производства российских гражданских самолетов.

В ОАК заверили, что передача управления на уровень головной компании позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по быстрой сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных самолетов.

Компании
Андрей Богинский
Константин Тимофеев
ОАК
Ростех
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