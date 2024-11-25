Мобильное приложение «БКС банка» пропало из AppStore, убедились корреспонденты Frank Media. В отношении банка накануне США ввели блокирующие санкции.

Также в Google Play банковское приложение нельзя найти в поиске. Однако если вбивать название банка в самой выдаче поисковика Goggle, то пока оно доступно.

В поддержке банка Frank Media подтвердили, что приложение из AppStore было удалено еще 21 ноября, в день введения санкций. При этом в Google Play оно пока доступно.

Frank Media направили запрос в «БКС банк». Удаление приложений из иностранных магазинов приложений – это частая ситуация для санкционных компаний. Накануне банк рекомендовал клиентам не удалять приложение со своих мобильных устройств, а пользователям устройств с IOS — отключить автоматичекое обновление.

Приложение брокера БКС доступно в этих двух магазинах приложений, также как и приложение банка для бизнеса.