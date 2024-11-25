Qiwi снова отсрочила платеж в рамках продажи российского бизнеса

Совет директоров группы Qiwi вновь разрешил продлить сроки выплаты второго и третьего транша по договору купли-продажи российских активов, сконцентрированных на компании «Киви». На этот раз крайний срок по выплате переносится до 31 мая 2025 года, следует из сообщения компании.

До этого покупатель, гонконгская компания, полностью принадлежащая Андрею Протопопову, Fusion Factor Fintech, должна была совершить второй платеж в размере 11,875 млрд рублей и 2,969 млрд рублей соответственно до 19 ноября 2024 год.

Fusion Factor Fintech 14 ноября 2024 обратилась с просьбой об отсрочке второго и третьего траншей, сославшись на «продолжающиеся проблемы в своей деятельности в России», «которые по-прежнему существенно препятствуют своевременному погашению обязательства». Покупатель также заявил, что ведет переговоры с российскими регуляторами и другими контрагентами, чтобы согласовать оптимальный способ урегулирования своих обязательств перед QIWI.

«Покупатель обязался приложить все усилия для одновременного урегулирования всех своих обязательств по договору купли-продажи акций, включая те, срок исполнения которых к тому времени не наступит», — говорится в сообщении группы.

Соглашение о продаже Qiwi российского бизнеса, включающего и Киви-банк, было заключено 19 января. Закрыта сделка была 29 января. В результате все акции «Киви» были переданы Fusion Factor Fintech. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей. Эти средства должны были быть выплачены частями в течение четырех лет. Акции Fusion Factor Fintech стали залоговым обеспечением исполнения сделки со стороны покупателя перед международной группой, отмечается в сообщении.

В рамках заключенной в январе сделки Андрею Протопопову должны были перейти следующие активы: Киви-банк, Qiwi-кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и др. В случае, если компания Протопопова не сможет полностью расплатиться за активы, то у Qiwi возникает «право (но не обязанность)» продать или осуществить отчуждение акций самого покупателя и российской «Киви». Причем Qiwi сможет сделать это в тот момент и тем способом (это могут быть открытые торги, закрытая продажа или иной вариант), которые сочтет целесообразными, за такую цену, которая являлась бы справедливой рыночной оценкой (в рамках проведенной оценки независимым оценщиком или же в результате открытых торгов) или же по ранее установленной цене сделки между Fusion Factor Fintech и группой Qiwi (то есть за 23,75 млрд рублей), сообщала группа.

Первый платеж по сделке прошел за счет средств Андрея Протопопова. В начале мая она запросила отсрочить второй платеж в связи со сложностями. Согласно первоначальным условиям, второй взнос в размере 11,875 млрд рублей должен был быть выплачен в течение четырех месяцев после заключения сделки, то есть до 19 мая 2024 года. В мае группа сдвинула сроки второго платежа на три месяца – до 19 августа. В августе — до 19 ноября 2024 года.

В конце февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.