Суд ЕС оставил в силе предписание UniCredit об уходе из РФ

Суд ЕС отказал UniCredit в обеспечительных мерах в рамках иска банка к Европейскому центральному банку, который вынуждает кредитную организацию как можно скорее покинуть российский рынок. Это следует из решения судьи Марка ван дер Вуде, рассмотревшего ходатайство банка о приостановке исполнения решения ЕЦБ в пятницу, 22 ноября.

Банк подал иск к ЕЦБ четыре месяца назад, 29 июня 2024 года. В нем UniCredit пытается оспорить право европейского регулятора ограничивать его деятельность в России. Организация утверждает, что действия ЕЦБ нарушают права собственности, свободу ведения бизнеса и выходят за пределы полномочий регулятора. В частности, банк добивается аннулирования постановления Европейского центрального банка от 22 апреля 2024 года, которое запрещает банку выдавать или продлевать кредиты в РФ с 1 июня 2024 года, а также привлекать вклады российских клиентов. Согласно этому постановлению, банк с 1 сентября также должен был прекратить обслуживать переводы российских клиентов в евро, долларах, фунтах стерлингов, юанях и некоторых других валютах.

Unicredit просил суд до момента вынесения решения по существу приостановить исполнение указанного предписания и отменить ограничения на работу в РФ. Банк ссылался на риски серьезного ущерба, которые решение ЕЦБ может причинить его бизнесу.

Согласно опубликованному решению, суд ЕС отклонил ходатайство банка о приостановке предписания по нескольким причинам. Среди них, в частности:

Необоснованность ущерба : Банк не доказал, что его ущерб будет серьезным и непоправимым, если меры не будут приняты;

: Банк не доказал, что его ущерб будет серьезным и непоправимым, если меры не будут приняты; Невозможность ссылаться на российское законодательство : Unicredit, по мнению суда, не может ссылаться на российские законы для того, чтобы избегать обязательства, установленные правом ЕС;

: Unicredit, по мнению суда, не может ссылаться на российские законы для того, чтобы избегать обязательства, установленные правом ЕС; Отсутствие альтернативных мер: банк не предложил более мягкие меры, которые ЕЦБ мог бы применить.

Также судья указал, что оспариваемое решение направлено к материнскому банку, а не к его дочернему российскому филиалу.

Frank Media направили запрос в UniCredit.

В начале мая 2024 года Bloomberg сообщало, что итальянская банковская группа UniCredit могла быть среди банков, получивших письмо от Европейского центрального банка (ЕЦБ) с призывом сократить операции в России. В апреле такое письмо получил Raiffeisen Bank International (RBI).

«Каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с Россией, скорее всего, получил письмо от ЕЦБ», — заявил тогда агентству Андреа Орчел, отказавшись обсуждать, получал ли такое письмо UniCredit.

В российском подразделении UniCredit работает около 3 100 сотрудников, всего у него более 50 отделений по всей стране. В начале июня 2024 года главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка Андреа Орчел в интервью изданию Financial Times заявил, что продажа банка UniCredit в России – чрезвычайно сложная задача, так как требует одновременного соответствия «политической воле» Москвы и с другой стороны – избегания санкций, причем с обеих сторон. По его словам, банк не оставляет попытки найти выход из ситуации и уйти из России, однако шансы на это глава UniCredit оценивает как невысокие.