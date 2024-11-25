Wildberries запустил новый сервис

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила потребительское кредитование на покупку товаров в мобильном приложении, в результате эта опция стала доступна всем покупателям маркетплейса, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.

"Wildberries & Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении. Теперь пользователи могут выбрать способ оплаты "кредит" при оформлении покупок от 30 тыс. рублей в зависимости от категории товара", - рассказали в компании.

Ранее на Wildberries тестировалась опция кредитования при оформлении заказов через сайт. Как отметили в пресс-службе, с запуском данной функции в мобильном приложении она стала доступна всем российским клиентам маркетплейса.

Для возможности использовать новую опцию необходимо обновить мобильное приложение. После отправки запроса на кредит при оформлении покупки решение по заявке от банков-партнеров приходит в течение нескольких минут. Затем покупатель выбирает предложение от банка-партнера с подходящим ему сроком, размером ежемесячного платежа и процентной ставкой и оформляет покупку.

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Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера. Проценты также начинают рассчитываться только с этого момента.