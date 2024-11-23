В Турции рассказали о ситуации с картами Газпромбанка

Банковскими картами Газпромбанка UnionPay пока можно оплачивать покупки в Турции. Однако снять наличные в банкомате уже нельзя, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в субботу утром можно было расплатиться картой Газпромбанка в торговых центрах Анкары.

При этом наличные в банкоматах государственных и частных банков снять уже нельзя. Система предупреждает об ошибке и предлагает обратиться в российскую финансовую организацию.

Ранее клиенты Газпромбанка могли снимать турецкие лиры почти во всех банкоматах столицы, которые обслуживали карты UninonPay.

Еврокомиссия отреагировала на санкции против Газпромбанка

В четверг Минфин США ввел санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через это финансово-кредитное учреждение страны ЕС и другие государства платили за поставки российского газа.

Накануне в Кремле заявили, что Россия найдет способы рассчитываться за голубое топливо после введения очередных американских санкций.