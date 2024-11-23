ЕС следит за последствиями санкций США против Газпромбанка

Европейский союз следит за результатами санкций США, направленных против Газпромбанка, который обеспечивает оплату поставок газа из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

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По его данным, ЕС и Штаты поддерживают связь для обсуждения совместных с партнерами возможных шагов по ограничению доходов России в результате ее действий на Украине. Также ЕС принял во внимание последний расширенный санкционный перечень США, который был опубликован 21 ноября.

В него вошли больше сотни физических и юридических лиц, в том числе банки "Итуруп", "Братский народный банк", "Центрокредит", "Банк Кремлевский".

После этого Газпромбанк сообщил, что продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Кредитная организация заверила клиентов, что ее банковские карты продолжат работать на всей территории России, однако фиксируются трудности в работе карт UnionPay за рубежом. Газпромбанк уже убрал такие карты из доступных к оформлению.

Между тем карты UnionPay Газпромбанка перестали работать за границей. Так, расплатиться такой картой уже нельзя в Турции, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Германии и Венгрии. При попытке снять наличные или воспользоваться другими услугами в банкоматах на экранах появляются сообщения, где говорится, что карта не активна или заблокирована.