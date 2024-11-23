Названы страны, которые вслед за ОАЭ прекратили обслуживать карты Газпромбанка

Финансовые организации Венгрии, Вьетнама, Германии, Казахстана, Китая, Катара, Турции, ОАЭ и Таиланда прекратили обслуживание выпущенных российским Газпромбанком карт UnionPay. Об этом пишет РБК.

© пресс-служба Газпромбанка

21 ноября 2024 года США ввели санкции против финансового сектора России. В черный список (SDN, Specially Designated Nationals List) попал Газпромбанк, что предусматривает блокировку активов на территории Соединенных Штатов, а также запрет американским лицам на любое взаимодействие.

По данным портала, сотрудники организации убрали с официального сайта Газпромбанка предложение о возможности оформления карты платежной системы UnionPay: при запросе в поисковиках оно теперь отображается с пометкой «архивные карты».

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В разделе доступных к оформлению остались только дебетовые карты платежной системы «Мир», уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что банки ОАЭ, Таиланда и Венгрии перестали работать с «пластиком» Газпромбанка.