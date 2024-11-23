Банки ряда стран прекратили обслуживание выпущенных Газпромбанком карт UnionPay

Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Венгрии и Таиланда прекратили обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Об этом пишет ТАСС.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций. В черный список был включен Газпромбанк, через который европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.

По данным агентства, при попытке воспользоваться картой банкоматы эмиратских кредитных организаций выводят на экран уведомление о технической ошибке. В тексте уведомления говорится, что карта неактивна или заблокирована. Пользователям также предлагается связаться со службой поддержки своего банка.

Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали обслуживать как частные эмиратские банки, так и государственные кредитные организации, в том числе Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank и Abu Dhabi Islamic Bank, уточнили журналисты.

По их данным, обслуживание карт этой кредитной организации прекратили также банки Таиланда. Банкоматы представленных в королевстве кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции.

В агентстве заметили, что банк OTP в Венгрии в субботу, 23 ноября, прекратил обслуживать карты UnionPay Газпромбанка,

Ранее сообщалось, что российские карты системы UnionPay, выданные Газпромбанком, перестали обслуживаться в Турции, Китае и Вьетнаме.