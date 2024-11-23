Крупнейший банк Великобритании перестал принимать платежи из РФ и Белоруссии

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о прекращении обработки платежей из РФ и Белоруссии и в эти страны. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По данным агентства, HSBC является крупнейшим банком Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Розничная сеть включает около 3,9 тыс. отделений в 67 странах и обслуживает приблизительно 39 млн клиентов.

«Мы приняли решение прекратить обработку платежей в/из России или Белоруссии», — пояснили в пресс-службе.

В HSBC уточнили, что любые платежи, обрабатываемые через HSBC с участием России или Белоруссии, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут по нашему единоличному и абсолютному усмотрению быть отклонены, а средства возвращены

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В банке посоветовали клиентам из РФ и Белоруссии, планирующим осуществлять те или иные операции, использовать «альтернативные варианты».

В пресс-службе не посчитали нужным сообщить, чем обусловлено это решение, и извинились за доставленные клиентам неудобства.

Напомним, что в июле 2022 года группа подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ Экспобанку. Президент России Владимир Путин одобрил сделку в феврале этого года, ее закрыли в конце мая.