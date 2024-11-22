В Чехии назвали срок прекращения закупки нефти из РФ

Чехия с июля 2025 года планирует прекратить закупать российскую нефть. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя руководства госкомпании MERO Зденека Дундра.

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Как рассказал представитель оператора чешских нефтепроводов, в стране намерены нарастить поставки нефти из стран Европы. Закупки российской нефти прекратят после завершения работ по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL.

По данным издания, Чехия в данный получает из России примерно половину от общего объема потребляемой нефти.

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Ранее вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда сообщил, что Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба», передает «Радиоточка НСН».