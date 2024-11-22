Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал желание американского инвестора Стивена Линча приобрести взорванный газопровод «Северный поток-2».

Ранее Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток — 2», если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства. Он заявил американским чиновникам и законодателям, что американское владение трубопроводом даст рычаг в любых мирных переговорах с Россией.

Мы вряд ли увидим какое-то реальное предложение. Тут, скорее, речь идет о хайпе со стороны Линча. Он неспроста говорит о том, что «хочет стать самым богатым человеком, о котором вы никогда не слышали». Это просто желание Линча заявить о себе в информационном пространстве. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

При попытке приобрести «Северный поток — 2» американский инвестор столкнется с рядом проблем, подчеркнул эксперт.

«Во-первых, Линч мог бы заявить, что санкции со стороны США в отношении «Северного потока» действуют в связи с тем, что им владеет российская компания. А потом сказать, что эти санкции якобы снимут, поскольку ей будет владеть американский гражданин, мол, американское правительство будет поддерживать американский бизнес. Но на самом деле этого не произойдет, потому что американцам не важно, кто владеет трубой. Им важно, кто будет продавать газ, а это «Газпром» - он у нас монополист по экспорту трубопроводного газа. Соответственно, Россия будет зарабатывать, ведь «Газпром» платит и налог на добычу полезных ископаемых, и экспортную пошлину при поставках трубопроводного газа в Европу. Поэтому основания для действия санкций здесь останутся», — отметил Юшков.

Второй проблемой Линча может стать отсутствие гарантий по загрузке «Северного потока — 2», добавил эксперт.

«Линч сейчас выставляет ситуацию так, как будто бы он может договориться с американским и европейским руководством об организации аукциона и о продаже ему газопровода. Но он совершенно забывает о том, что, вообще-то, просто купит неликвид, так как гарантий по загрузке газопровода нет. Эти гарантии может дать только российская сторона, а нас он ни о чем не спрашивал. Даже если он сможет со всеми договориться и купить газопровод, то с Россией у него возникнут проблемы. Ведь «Газпром» настаивает на том, что у него отняли это имущество незаконно», — сказал эксперт.

Согласно одному из сценариев, компанию-собственника газопровода — Nord Stream 2 AG — могут довести до банкротства, а затем в рамках данной процедуры выставить «Северный поток — 2» на аукцион, рассказал Юшков.

«Но «Газпром» не признает сам факт банкротства. Он объявляет форс-мажор по контрактам в рамках европейских «дочек», по сути, он будет доказывать в суде, что если бы у него не отняли эту компанию, то она бы не обанкротилась. Поэтому «Газпром» не признает и перехода права собственности. Он считает трубу своей, почему он тогда вдруг должен качать по ней газ и платить какому-то американцу? Соответственно, газопровод использоваться не будет. Поэтому, как ни посмотри, вся эта история выглядит именно как хайповая информационная компания. Линч не сможет на этом заработать. Однако его логика понятна. Он думает, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США ситуация улучшится и «Северный поток — 2» когда-нибудь заработает, он думает, что купит простаивающую трубу, а продаст, по сути, рабочую и таким образом заработает на разнице цен. Но рисков здесь очень много – не факт, что после прихода Трампа газопровод будет запущен», — объяснил эксперт.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что считала строительство трубопровода «Северный поток – 2» политически оправданным решением.