«Российские железные дороги» (РЖД) попали в книгу рекордов России по числу привлеченных для работы студентов. Об этом сообщает «РЖД-ТВ» (корпоративное телевидение).

Всего было привлечено более 18 тысяч человек. Как отмечается, студотряды работали проводниками, дежурными по залу, монтерами пути, электромеханиками, помощниками машиниста, строителями, сигналистами, малярами, вожатыми, поварами, официантами и санитарами.

Ранее «Известия» со ссылкой на Центр развития карьеры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) сообщили, что число стажировок для студентов существенно увеличилось за год. Утверждалось, что это происходит по инициативе работодателей.

Как отмечалось, в 2023–2024 учебном году в этот вуз поступило более 3 тыс. предложений о стажировках, что вдвое выше показателя прошлого учебного года. Это касается в первую очередь старшекурсников, но участие обучающихся 1–2 курсов «не является исключением», заявили изданию.