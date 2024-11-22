Продавец футболок с Путиным и «Орешником» остановил продажи

Продавец футболок, на которых изображен президент России Владимир Путин и ракета «Орешник», объяснил приостановку продаж возникшим ажиотажем и опасением, что производство может не справиться с заказами. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

© соцсети

Ранее СМИ выяснили, что на маркетплейсе Ozon появились футболки с фотографией президента России и фразой «Крепкий орешник» по цене 1 250 рублей. Этот же продавец предлагает футболки с фразами «Воин» и «Границы России нигде не заканчиваются».

По словам предпринимателя, идея выпустить подобный мерч «не нова», но компании «показалось уместным помочь людям в это нелегкое время поднять дух».

«Продажи есть, но мы их приостанавливаем, так как наше производство может не справиться с нагрузкой, которая возникла в данный момент», - пояснил он.

Футболки с изображением президента России Владимира Путина, а также пуска «новейшей ракеты», появились после вчерашнего обращения российского лидера. Производитель пообещал постараться возобновить продажи «к завтрашнему дню», отмечает Telegram-канал «Подъем».

При этом модели футболок с надписями «Воин» и «Россия не знает границ» в продаже остались.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях, Россия испытала на Украине новейшую ракетную систему «Орешник». При этом он обратил внимание на то, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.