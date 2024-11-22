Названы последствия санкций против Газпромбанка

Рестрикции, введенные в отношении Газпромбанка (ГПБ), несут угрозу расчетам за российский газ и могут привести к перенастройке всей системы оплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Ситуация окажет негативное воздействие на целый ряд стран Европы, а самыми пострадавшими сторонами будут Словакия, Венгрия и Сербия, у которых нет выхода к морю, отметили специалисты. Они также напомнили о том, что российский газ получают Австрия, Италия, Болгария и Чехия.

Напомним, что власти США 21 ноября приняли решение о внесении в санкционные списки около 100 физических и юридических лиц из России. Газпромбанк числится в данном перечне.

Также под рестрикции попали «Итуруп», «Братский народный банк», «Центрокредит», «Кремлевский», ДОМ.РФ и «Независимый специализированный депозитарий».

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Среди физлиц, которые были внесены в санкционный список, - первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин, Дмитрий Тулин и Ольга Полякова, главы департаментов регулятора Елизавета Данилова, Кирилл Пронин и другие.