Сбер планирует перейти к человекоцентричной организации к 2035 году

Потребительская экономика, направленная на зарабатывание на клиенте, себя исчерпала, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках пленарной сессии на второй конференции Банка России «Фокус на клиента».

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Греф отметил, что сейчас необходимо создавать систему, которая будет на стороне человека.

«В прошлом году мы утвердили стратегию развития на ближайшие три года. Но она не про переход к человекоцентричности. Три года — слишком короткий срок даже для того, чтобы подготовиться к трансформации. Мы для себя поставили срок 10 лет — к 2035 году перейти к человекоцентричной организации. За этим будущее», — сказал он.

Греф добавил, что переход к человекоцентричности включает в себя несколько элементов.

«Самое важное — культура компании. Пока в бизнесе в целом очень развита культура достижений, исполнения и выполнения KPI. Второй ключевой элемент — технологии. Пока по уровню их зрелости ни одна компания не может сегодня стать действительно человекоцентричной», — отметил он.

Глава Сбера отметил, что, по данным исследования компании, 40% клиентов не ставят цели, а 8% ставят лишь краткосрочные финансовые цели.

«Мы создаем инструменты, которые позволят каждому человеку раскрыть свой потенциал. Но для этого человек сам должен понимать, что он хочет в жизни. И тогда мы создадим ему такой навигатор, который поможет сориентироваться и выстроить кратчайший путь. Это — умный Al-помощник», — рассказал он.

Также Греф напомнил, что Сбер запустил последнюю версию нейросети GigaChat MAX.

«Сейчас это самая мощная модель в стране и одна из сильнейших моделей мира. Но, безусловно, сначала нам предстоит завоевать доверие людей. Как только они поймут, что технологии на их стороне, они начнут ими активно пользоваться», — сказал он.

На пленарной сессии также выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Т-Банка Станислав Близнюк, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.