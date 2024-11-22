На маркетплейсах появился мерч с Путиным и «Орешником»

Мерч с президентом России Владимиром Путиным и ракетой «Орешник» появился на российском маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает РИА Новости.

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Цена футболки 1250 рублей, а продавец обещает доставить товар уже 25 ноября. Отмечается, что этот же предприниматель продает футболки с фразами «Воин» и «Границы России нигде не заканчиваются».

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С помощью нее российские войска нанесли удар по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.

Ракета развивает скорость до 10 махов — это 2,5-3 километра в секунду. По словам главы государства, «Орешник» гарантированно преодолевает любую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Сам удар стал ответом на применение западных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории Брянский и Курской областей.