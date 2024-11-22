В Red Wings планируют провести ребрендинг. Авиакомпании будет полезно «переосмысление бренда». Об этом в интервью РБК заявил глава компании Владимир Камынин.

По его словам, публичное представление о Red Wings упрощенно — «то ли лоукостер, то ли эксплуатант отечественных воздушных судов». В реальности, это многопрофильный бизнес.

Владимир Камынин:

«Это многопрофильный бизнес, центральным ядром которого действительно является авиакомпания со сложной историей и большим опытом эксплуатации широкой линейки как отечественных, так и зарубежных воздушных судов».

Сейчас компания работает над новой стратегий до 2030 года. В ее рамках будет рассматриваться вопрос возможного ребрендинга.

«Для того чтобы двигаться дальше, предстоит ответить на вопрос, с какой степенью погружения целесообразно заниматься данным проектом, будет ли это ребрендинг, рестайлинг или фейслифтинг», — добавил Камынин.

Впервые о планах Red Wings провести ребрендинг стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что компания может сменить и название на фоне стратегии эксплуатировать только российские самолеты. Источники «Коммерсанта» называли новое возможное название — «Рассвет».