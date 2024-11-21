В Москве прошла премия «Бренд года в России»

В Москве назвали лауреатов национальной премии «Бренд года в России 2024». В торжественной обстановке наградили лауреатов в более чем 100 отраслевых и специальных номинациях. Всего на конкурс поступило более пятисот заявок, сообщили в пресс-центре премии.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Статуэтки победители получили из рук членов высшего консультативного совета и экспертного жюри премии, а также в награждении участвовали руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов, представители федеральных СМИ.

«В этом году мы вручаем премию во второй раз и очень горды тем, что она приобрела такой большой интерес и отклик среди российских компаний. В конкурсе приняли участие как крупные бренды-лидеры рынка, так и новички, задающие свои тренды. Кроме того, отмечу особую поддержку, которую отраслевые ассоциаций, союзы и информационные партнеры оказывали весь год, освещая наши мероприятия. А еще в этом году у премии появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных номинациях, что в очередной раз подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Желаем всем участникам конкурса и победителям развиваться и менять реальность вокруг», — прокомментировал председатель оргкомитета премии «Бренд года в России 2024», вице-президент Российской Академии общественных связей Сергей Трофименко.

«Газета.Ru» получила награду в номинации «Интернет-СМИ».

Мероприятие прошло в демонстрационном зале ГУМа и сопровождалось музыкальными номерами столичных артистов, а также гости вечера смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров конкурса и получили ценные подарки. Конкурс проводится во второй раз. В 2023 году победителями стали 55 брендов, а всего было подано свыше 300 заявок. Официальный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co.