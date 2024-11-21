Товары из OBI появятся на маркетплейсе

«OBI Россия» выйдет на Ozon с товарами под международным брендом, использовать который год назад пыталась запретить немецкая OBI GmbH. Так, на площадке появится около 26 тыс. товаров для дома и ремонта, сообщает РБК со ссылкой на представителя «OBI Россия».

Сначала на Ozon будет доступна только часть товаров из OBI, позже будет представлено около 90% ассортимента сети гипермаркетов, включая крупногабаритные и сезонные позиции. В «OBI Россия» рассчитывают на интерес со стороны покупателей в преддверии сезона повышенного спроса, в частности, на снегоуборочную технику, товары для дома и елочные украшения.

Заказы будет доставлять собственная курьерская служба OBI напрямую со складов, поэтому продукция бренда будет доступна только в городах присутствия сети. В будущем партнеры планируют развивать другие форматы сотрудничества.

Напомним, год назад немецкая OBI GmbH потребовала запретить бывшей «дочке» в России использовать ее бренд. В компании пояснили, что сейчас этот спор находится в процессе урегулирования.