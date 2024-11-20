UBS: к концу 2025 года цена золота на бирже достигнет $2900 за унцию

К концу 2025 года золото на бирже подорожает до $2900 за унцию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз UBS. К концу 2026 года стоимость золота превысит $2950 за унцию, следует из отчета. Поддержку драгметаллу окажет приход к власти в США Дональда Трампа и возросшая глобальная неопределенность, отмечают аналитики. Золото - один из самых эффективных активов на рынке в 2024 году. Цены на драгметалл устанавливали последовательные рекорды на протяжении 10 месяцев, прежде чем откатиться после президентских выборов в США, когда доллар резко вырос. С января золото подорожало на порядка 30%. Исторический рекорд был установлен 30 октября. В тот день на торгах цена драгметалла поднималась до $2801,8 за унцию. Сегодня, 20 ноября, декабрьский фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) торгуется в диапазоне $2622-2645 за унцию.

© Ilya Naymushin/Reuters