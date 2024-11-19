Индия перестала спасать русские алмазы: «АЛРОСу» придется вытягивать всей страной?

Экспорт российских алмазов в Индию сократился в сентябре 2024 года на 96% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 37 тыс. карат, в то время как год назад было поставлено 917 тыс. карат, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

В денежном выражении экспорт оценивается в 1,5 млн долларов, в то время как в сентябре 2023 года эта сумма составила 112 млн долларов. Агентство отмечает, что российская алмазная отрасль находится в состоянии затянувшегося кризиса. Впрочем, представители ведущей компании «АЛРОСА» ожидают, что к концу года спрос на продукцию может восстановиться, а стоимость стабилизироваться, учитывая нормализацию запасов огранщиков.

При этом всего в Индию в указанном месяце было ввезено на 23% алмазов меньше, чем год назад. Ведущими экспортерами алмазов в страну являются ОАЭ (это государство поставило алмазов на сумму 581 млн долларов, что на 12% меньше, чем год назад), Гонконг (448 млн долларов, на 5% меньше) и Бельгия (186 млн долларов, меньше на 16%).

Стоит учесть, что снижение объема поставок российских алмазов на мировой рынок в годовом выражении фиксируется с апреля 2024 года. Причем до этого динамика была противоположной – еще в марте они превышали аналогичный период прошлого года в 2,3 раза (728 тыс. карат), в феврале - на 85% (1,81 млн карат), в январе - на 14% (400 тыс. карат). Столь резкие изменения объясняются вступлением в силу с 1 марта второго этапа санкций стран G7 в отношении драгоценных камней из РФ.

Также на ситуацию влияет общее падение спроса в мире и снижение цен: так, отраслевое агентство Rapaport полагает, что российские поставки в 2024 году могут сократиться на 17% - до 3,19 млрд долларов. Кроме того, по материалам Кимберлийского процесса (утверждённая ООН схема для предотвращения поступления на рынок так называемых «кровавых» алмазов) в 2023 году Россия также на 12% сократила свой экспорт.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников не сомневается, что падение экспорта алмазов из России является прямым следствием санкций.

- Как известно, ограничения в отношении наших алмазов вводились еще в прошлом году, потом была отсрочка сделана для индийцев со стороны Запада. Но сейчас мы видим, что санкции работают, возможно, даже не в полном объеме, но уже сказываются.

Индия охотно покупала наши алмазы, поскольку это одна из ведущих мировых обработчиков этих камней. Конечно, такая ситуация была вполне предсказуема – было ясно, что индийская сторона не будет подставлять под удар важную отрасль, в которой у них задействован примерно миллион человек. Не секрет, что они пытались договариваться с Западом, выторговывали отсрочки, но теперь их возможности, судя по всему, исчерпаны.

«СП»: Мы будем дальше активно экспортировать алмазы?

- Посмотрим. Конечно, есть какие-то обходные пути, хотя это представляется достаточно сложным. Ведь тот же самый Китай старается не подставлять свои компании под вторичные санкции. Впрочем, я не думаю, что здесь будут какие-то катастрофические потери для объемов нашего экспорта в целом – примерно 1-1,5 млрд долларов в год. Это не слишком скажется на колебаниях курса рубля, поскольку сокращение экспорта алмазов компенсируется другими направлениями.

Конечно, мы являемся одной из ведущих алмазодобывающих стран мира, поэтому возникшие сложности больше влияют на положение конкретной отрасли. Кроме того, рано или поздно мы вернемся на международный рынок и завоевание на нем каких-то позиций потребует усилий.

Сейчас, конечно, важно понять, что происходит с компанией «АЛРОСА», точно определить ее финансовое положение, итоги года, перспективы. После этого нужно определиться с дополнительными мерами государственной поддержки для расширения объемов продаж на внутреннем рынке. Это целый комплекс решений, которые нужно предлагать, продумывать. Эти сложности, разумеется, не носят какого-то системообразующего характера, но для отрасли они довольно болезненны.

«СП»: Что может изменить положение с экспортом наших алмазов? Есть оптимисты, заявляющие, что с приходом Трампа проблемы с антироссийскими санкциями начнут потихоньку разрешаться.

- Только изменение ситуации вокруг украинского конфликта – а пока она остается неопределенной. Есть признаки эскалации, касающиеся данного Белым домом разрешения на удары дальнобойными орудиями по территории России. Утверждения, что ситуация с санкциями начнет разрешаться уже в 2025 году, мне представляются слишком оптимистичными и в целом она будет находиться примерно на том же уровне, что и сейчас. Поэтому нужны будут корректировки многих решений, касающихся не только поддержки «АЛРОСы» и алмазной отрасли, но и ряда других для увеличения работы на внутреннем рынке.

«СП»: Выходит, до этого мы не предусматривали столь резкое проседание алмазного экспорта? Или слишком понадеялись на тех же индийских партнеров?

- Я бы не стал обвинять «АЛРОСу», что она якобы чего-то не предусмотрела. Ее руководство, конечно, понимало, что если угроза рестрикций существует, то рано или поздно их введут в действие и они дадут результат. Но здесь нужно понимать ее специфику – она живет в большей степени за счет экспорта алмазов.

Наверное, сейчас последуют какие-то решения внутри компании, будут предприниматься попытки развивать какие-то другие направления с использованием имеющегося персонала. Но все это требует времени и вложений, инвестиций. Это особенность алмазной добычи, когда для создания альтернативы необходимо продолжительное время. Конечно, сейчас встанет вопрос, как поддерживать это предприятие на плаву, учитывая напряженную ситуацию с государственным бюджетом. Поэтому необходим комплексный анализ всех рисков и принятие каких-то взвешенных решений.