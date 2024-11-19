Ортега заявил о готовности Никарагуа к строительству дублера Панамского канала

Президент Никарагуа Даниэль Ортега представил обновленную карту канала, который соединит Атлантический и Тихий океаны и должен помочь с трафиком перегруженному Панамскому каналу.

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Первый практический шаг в этом направлении был сделан в понедельник: правительство страны подписало с китайской компанией САМС договор о строительстве глубоководного порта на карибском побережье Никарагуа.

В понедельник в столице страны Манагуа открылся XVII деловой саммит Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На открытии форума президент Ортега выступил с речью, в которой пригласил к сотрудничеству в строительстве никарагуанского канала всех желающих.

"Здесь Никарагуа, готовая внести свой вклад в этот шаг, который поможет увеличить объемы судоходства и торговли. И мы приглашаем всех, и мы собираемся предоставить вам больше информации", - заявил Ортега.

Команданте подчеркнул, что объемы торговли и грузоперевозок в мире постоянно растут. Панамский канал с ними уже не справляется. Помимо этого, свое негативное влияние на него оказывает изменение климата. Так, в прошлом году из-за рекордной засухи сильно обмелело искусственное озеро, которое питает этот маршрут. Администрации канала даже на несколько месяцев пришлось сократить его пропускную способность в полтора раза, что не могло не отразиться на международной торговле.

"Даже американские предприниматели были бы заинтересованы инвестировать в этот (никарагуанский - прим. "РГ") канал, потому что они ведут огромный бизнес и нуждаются в бесперебойном транзите по морским путям", - добавил Ортега.

Согласно новому проекту, русло канала пройдет через озеро Манагуа, на берегу которого расположена одноименная столица страны. Первоначальный проект, хоть и был короче, но предусматривал использование вод озера Никарагуа. Однако против этого выступили многочисленные экологи, которые кричали о рисках экологической катастрофы, ведь попадание соленой воды могло разрушить уникальную экосистему озера.

Как и в случае с Панамским и Суэцким каналами, никарагуанский мегапроект изначально воспринимался с большим скепсисом и даже обвинениями в мошенничестве. Однако в качестве подтверждения серьезности намерений может говорить то обстоятельство, что в понедельник в рамках делового форума правительство Никарагуа и китайская инженерная компания САМС подписали соглашение о строительстве глубоководного порта в городе Блуфилдс на карибском побережье страны. Именно отсюда сухогрузы и танкеры будут входить в воды нового канала.

Никарагуанский канал, который еще 12 лет назад окрестили "крупнейшим проектом гражданского строительства в истории человечества", должен будет соединить Карибское море с Тихим океаном. Его длина составит 445 километров, ширина будет варьироваться от 230 до 520 метров, а глубина - до 30 метров. Для его нужд будут возведены два искусственных озера и два шлюза, не говоря уже о мостах, новых автомобильных и железных дорогах, аэродромах и прочих объектах инфраструктуры.