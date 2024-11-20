В России появилась новая премиальная водка

ГК «Руст» запустила первый с 2020 года премиальный бренд водки под названием «Золотая Россия». Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает «Коммерсантъ».

Продукцию будут разливать на заводе «Русский стандарт» в Санкт-Петербурге, до конца года предприятие намерено продать более 100 тысяч бутылок.

Крупный производитель водки (выпускает продукцию таких марок, как «Зеленая марка», «Русский стандарт», «Талка») запустил новый премиальный бренд впервые за последние пять лет. Доля подобных марок на рынке в этом году достигнет 8,6 процента от общего объема продаж.

Мотивацию производителей к выпуску водки массового сегмента снижают рост цен на спирт и высокая конкуренция. Ранее Ladoga в этом году начала разлив бренда Romanov. В компании отмечают спрос на этот премиальный напиток: 2022 году на нее приходилось 6,4 процента от общего объема продаж на этом рынке, в 2023 году — 7,6 процента, а по итогам 2024 года значение достигнет 8,6 процента.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предположил, что потребители чаще используют премиальную водку в качестве подарка, заменяя ею подрожавшие коньяк и виски. Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский добавил, что маржинальность премиальной водки выше, чем бюджетной. В то же время массовый рынок уже поделен и быстро оказаться в топе продаж можно только за счет демпинга, пояснил он.

В первые десять месяцев 2024 года розничные продажи алкогольной продукции в России выросли до максимальных с 2017 года, когда началась публикация официальной статистики, 184,2 миллиона декалитров. Об этом говорят данные Росалкогольтабакрегулирование (РАТК). Результат 2023 года был ниже на 0,8 процента, а с 2017 года потребление выросло на 21 процент. В частности, рекордные продажи показала водка — 62,5 миллиона декалитров (в 2017-м — 54,2 миллиона).