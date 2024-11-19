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FT: ЕС потребует от компаний из КНР размещать производство в Европе

Евросоюз cтанет требовать от компаний из КНР размещать производство в Европе и делиться интеллектуальной собственностью в качестве условий для доступа иностранных компаний на рынок сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

ЕС ужесточит требования к китайским компаниям
© РИА Новости

По словам двух чиновников ЕС, новые критерии позволяют зарубежным предприятиям также получать гранты в рамках стратегии развития Брюсселем зеленых технологий. Первый подобный тендер на субсидии в размере €1 млрд, касающийся разработки батарей, будет проведен в декабре. Этот пилотный проект, по их словам, "может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС".

Новые требования Брюсселя "перекликаются с собственными правилами Китая, который заставляет иностранные компании делиться интеллектуальной собственностью в обмен на доступ к китайскому рынку", говорится в публикации. Ужесточая требования по отношению к КНР, ЕС стремится "защитить компании в блоке, подчиняющиеся строгим экологическим нормам, укрепить их конкурентоспособность", подчеркивает издание.

В начале июля Брюссель ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как проинформировала Еврокомиссия, они применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "в последние месяцы активизировались", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования в соответствии с нормами Всемирной торговой организации. 29 октября Еврокомиссия одобрила введение соответствующих тарифов на уровне до 35,3%, которые будут действовать в течение пяти лет.

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