ЕС ужесточит требования к китайским компаниям

Евросоюз cтанет требовать от компаний из КНР размещать производство в Европе и делиться интеллектуальной собственностью в качестве условий для доступа иностранных компаний на рынок сообщества. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам двух чиновников ЕС, новые критерии позволяют зарубежным предприятиям также получать гранты в рамках стратегии развития Брюсселем зеленых технологий. Первый подобный тендер на субсидии в размере €1 млрд, касающийся разработки батарей, будет проведен в декабре. Этот пилотный проект, по их словам, "может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС".

Новые требования Брюсселя "перекликаются с собственными правилами Китая, который заставляет иностранные компании делиться интеллектуальной собственностью в обмен на доступ к китайскому рынку", говорится в публикации. Ужесточая требования по отношению к КНР, ЕС стремится "защитить компании в блоке, подчиняющиеся строгим экологическим нормам, укрепить их конкурентоспособность", подчеркивает издание.

В начале июля Брюссель ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из КНР. Как проинформировала Еврокомиссия, они применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этой теме "в последние месяцы активизировались", а европейская сторона рассчитывает на достижение урегулирования в соответствии с нормами Всемирной торговой организации. 29 октября Еврокомиссия одобрила введение соответствующих тарифов на уровне до 35,3%, которые будут действовать в течение пяти лет.