Брокер БКС повысит комиссию за вывод юаней

«БКС Мир Инвестиции» с 1 декабря повышает комиссию за вывод юаней с брокерского счета, следует из обновленных тарифов компании. Комиссия за вывод китайской валюты на счет в другом банке будет взиматься в размере 1% от суммы вывода + 450 китайских юаней (было 1% + 50 юаней). Комиссия за вывод юаней на счет в БКС-банке сохранена без изменений — на уровне 1%.

Последние изменения в уровнях комиссий были в конце октября 2024 года. Тогда комиссии за вывод юаней были снижены в 4 раза. Комиссия за вывод валюты на счет в БКС-банке составила 1% от суммы вывода (с сентября действовала комиссия в 4%). За вывод на счет в другом банке начала взиматься комиссия в 1% от суммы вывода + 50 китайских юаней (было 4% + 50 юаней.)

Брокер БКС с 13 августа приостанавливал ввод юаней со счетов банков и вывод китайской валюты с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС-банка. Причиной такого решения было усложнение расчетов между участниками биржевых торгов в юанях и увеличением времени при вводе или выводе валюты и расчетах сделок, уточняла компания.

С 13 сентября БКС возобновил возможность ввода и вывода китайских юаней на брокерских счетах клиентов. Тогда же на всех брокерских тарифах была введена комиссия за исполнение поручения на вывод китайских юаней с брокерского счета на любой банковский счет в размере 4% от суммы вывода.