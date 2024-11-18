Зумер может уйти и увести весь отдел: гендиректор TECH WEEK Елена Алончикова рассказала о работе c детьми 90-х

26 - 28 ноября 2024 г. в Технопарке «Сколково» пройдет конференция «TECH WEEK».

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Это глобальное событие, которое дает возможность экспертам завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать новые бизнес-гипотезы, а компаниям возможность презентовать свои продукты. Ежегодно мероприятие собирает в одном месте более 3000 ТОП представителей бизнес-сообщества России: предпринимателей, руководителей, директоров, инвесторов и профильных специалистов.

Елена Алончикова, генеральный директор «TECH WEEK», проректор университета «Синергия», рассказала о конференции «TECH WEEK».

Ценности и нравы зумеров

Есть такой фактор, как «социальный радикал», который делает любого человека взрослым. Например, если зумер окажется в эмиграции и ему нужно будет зарабатывать на жизнь, ему придется либо скорректировать свой ценностный ряд и «повзрослеть», либо потерпеть грандиозное поражение. Но если мы не говорим про экстремальные ситуации, то эти ребята более инфантильны и имеют совершенно другой набор ценностей, нежели предыдущее поколение, которое во многом нас избаловало.

Миллениалы же всегда находятся на качелях между «я умру в нищете» и «буду очень богатым», другого не дано. У них есть постоянный движок, очень высокие ценности достижения, им важно быть «не хуже других». Самооценка таких людей зависит от профессиональных достижений и карьеры.

Так, если меня спросить, кто я, скорее всего я отвечу: «Здравствуйте, я Елена Алончикова, генеральный директор конференции Tech Week и проректор университета Синергия». Видите, я даже не смогу быстро вербализировать, кто я без этих профессиональных фактов.

Поколение зумеров сформировалось в более спокойный период. Их детство во многом прошло в представлении своей самоценности без соотношения с их профессиональными результатами. В этом плане они счастливчики. Но у этих малышей есть очень большой риск к разочарованию и депрессии, потому что их высокий уровень самооценки сталкивается с реалиями рынка и жизни. При этом сейчас именно они наполняют рынок, и нам надо научиться с ними работать.

Так, если раньше история о том, что сотрудник вышел из офиса и больше не вернулся, была только байкой эйчарщиков, то сейчас зумер может не только уйти сам, но еще и на обеде подговорить других своих друзей — и тогда не вернется уже весь отдел. И это, увы, нередкое явление.

Как работать с зумерами?

Как же работать с такими сотрудниками? Объяснить им, для чего они это делают.

Если миллениал мог выполнять задачу при любых обстоятельствах, зумеру нужно, чтобы он:

знал общую стратегию;

понимал культурные ценности компании и ее миссию. Из-за этого очень важно работать с ценностно-культурным кодом компании.

Стратегия наказания и поощрения, эффективная для миллениалов, абсолютно бесполезна при работе с зумерами. Управленцу важно быть готовым вовлекать молодого сотрудника и вовлекаться самому, потому что для зумера главное, чтобы в нем увидели личность.

И конечно, забег на 30 лет — это сложная история, так как мы находимся в мире очень активных временных витков. Постарайтесь вспомнить пандемию: прошло только 4 года, а кажется, что целая жизнь.

Скорость увеличилась, из-за этого я не берусь прогнозировать, что будет через 30 лет, но могу сказать, что даже через 5–10 лет выживут только те руководители, которые пересмотрят свое отношение к лидерству и смогут создавать экологичную среду для своих сотрудников.

Например, такой фактор, как «токсичный руководитель», является сейчас одним из ключевых в кадровой текучке. Поэтому история, когда у босса плохое настроение и он накричал на коллектив, уже не работает. Из-за этого управленцу необходимо работать со своим состоянием и психикой, с состоянием сотрудников и создавать условия, где каждый член команды может развиваться сопричастно компании.

Если руководитель поймет это, ему будет намного легче выстраивать компанию и управлять этой новой, интересной и необычной для нас силой.