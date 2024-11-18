Описаны действия «Газпрома» после остановок поставок в Австрию

После остановок поставок российского газа в Австрию через газотранспортную систему Украины «Газпром» может либо снизить поставки в этом направлении, либо отправить выпавшие объемы газа в Словакию. Таким образом в комментарии РИА Новости действие монополиста описал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, теоретически Австрия может по-прежнему получать газ через Словакию, которая в таком случае займется реэкспортом. Однако, если «Газпром» пойдет на принцип и захочет сократить поставки, то Вена, полагает российский эксперт, окажется в сложном положении и вынуждена будет искать газ дороже.

При этом он выразил недоумение тем, что австрийская OMV довела разбирательство до такого момента. Юшков считает, что сильнее всего пострадает именно Австрия, потому что она и денег от «Газпрома» не получит, а газ придется где-то искать.

Нехаммер прокомментировал прекращение поставок газа из РФ

На прошлой неделе OMV сообщила, что международный арбитраж признал ее правоту и обязал российского поставщика выплатить 230 миллионов евро проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. В компании признали, что «Газпром», скорее всего, остановит поставки, но добавили, что полученная компенсация перевесит все возможные потери. Взыскать ее OMV хочет с помощью учета в платежах, которые должна произвести в адрес российской компании за уже поставленный газ.

Уже в пятницу, 16 ноября, «Газпром» остановил прокачку. Ранее компания в российском арбитраже добилась запрета для OMV и ее «дочек» на судебные разбирательства по поводу контракта в иностранных судах, так что текущее решение нарушало этот вердикт.

Глава Министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, комментируя остановку поставок, напомнила, что в республике ожидали и готовились к такому развитию событий, а запасов топлива в газохранилищах в любом случае хватит более чем на год для всех национальных предприятий и домохозяйств.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда рублей.