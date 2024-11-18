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ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

Банк России упростил порядок получения согласия на установление прямого или косвенного контроля банка над другим банком.

ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим
© ТАСС

Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией», — говорится в сообщении.

Указания регулятора, которые вносят изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, вступили в силу 17 ноября.

«Вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль. Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников кредитной организации», — следует из сообщения ЦБ.
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