ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

Банк России упростил порядок получения согласия на установление прямого или косвенного контроля банка над другим банком.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией», — говорится в сообщении.

Указания регулятора, которые вносят изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, вступили в силу 17 ноября.