ЦБ упростил установление контроля одним банком над другим

Банк России упростил порядок получения согласия на установление прямого или косвенного контроля банка над другим банком.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.
«Банк России упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на установление прямого или косвенного контроля над другой кредитной организацией», — говорится в сообщении.
Указания регулятора, которые вносят изменения в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации, вступили в силу 17 ноября.
«Вместо бизнес-плана теперь нужно представить сведения об оценке влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитной организации, получающей согласие Банка России, и кредитной организации, в отношении которой устанавливается контроль. Таким образом, при этом не будет необходимости утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров/участников кредитной организации», — следует из сообщения ЦБ.