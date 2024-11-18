Российские бренды бытовой техники решили сократить производство

На фоне роста ключевой ставки несколько российских брендов бытовой техники приняли решение сократить выпуск своей продукции в 2025 году. Об этом со ссылкой на информацию производителей пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов, производство под этими торговыми марками упадет на 30 процентов. По словам, как правило, российские бренды холодильников, стиральных и посудомоечных машин и другой техники собирают в Китае, а для этого берут кредиты.

В бренде Kuppersberg решили не запускать новые товарные категории. Гендиректор компании Дмитрий Шашкин также связал ситуацию с дорогими кредитами, компенсировать которые за счет повышения конечных цен на товары уже невозможно.

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Гендиректор бренда Vard Алексей Беляков объяснил сокращение рядом причин, снижающих выгоду от производства в Китае, в том числе курсом юаня и логистикой. Он уточнил, что компания поищет варианты сотрудничества с заводами в других странах.

Иманов ожидает, что к концу 2025 года стоимость электроники в России вырастет на 30 процентов относительно нынешнего уровня, потому что соответственно уменьшится предложение. Впрочем, директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина напоминает, что у ретейлеров и дистрибуторов есть запасы техники на складах, которых хватит на четыре-пять месяцев, поэтому проблема производства не перекладывается напрямую на продажи в короткие сроки.

Ранее Министерство внутренних дел России пожаловалось на сложности с серверами на отечественных процессорах «Эльбрус». По информации ведомства, эксплуатация оборудования показала его слабую отказоустойчивость, но оперативно заменить сломавшееся устройство невозможно. Производитель, компания МЦСТ, остановила выпуск «Эльбрусов» из-за санкций, а их резерв уже распределен.