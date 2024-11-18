США могут отключить один из российских банков от SWIFT

США могут отключить «Газпромбанк» от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает японское издание Nikkei.

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Администрация Джо Байдена рассматривает возможность внесения «Газпромбанка» в санкционные списки до январской инаугурации Дональда Трампа. Это сделает невозможным для кредитного учреждения любые операции в американских банках.

Ожидается, что окончательное решение будет принято к концу ноября.

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До сих пор «Газпромбанк», через который проходят энергетические сделки, не подвергался жестким западным санкциям.