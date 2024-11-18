Минфин предложил поднять налог для «Транснефти»

Министерство финансов готовит новые изменения в налогообложение, в том числе среди них есть идея повысить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40 процентов. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, пишет РБК.

В настоящее время налог для компании рассчитывается по ставке 20 процентов. В соответствии с законом, принятым в 2024 году, с января ставка должна была вырасти до 25 процентов, как и для всех организаций. Однако поправки, которые вскоре направят в Госдуму, предусматривают более резкий рост.

В соответствии с финансовым отчетом «Транснефти» по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), за девять месяцев текущего года прибыль компании упала почти в два раза (на 49,1 процента), до 97 миллиардов рублей. В то же время налог на прибыль за этот же период упал на 59,1 процента, до 18,1 миллиарда рублей.

Как отметил партнер МЭФ Вадим Зарипов, действующее законодательство не допускает установку индивидуальной ставки для конкретного налогоплательщика, но ее можно установить для определенных категорий. В этом случае речь может пойти об «организации — собственнике магистральной системы нефтепроводов», под которую попадает только «Транснефть». В самой компании от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что по итогам октября нефтегазовые доходы России составили 1,212 триллиона рублей, что на 17,6 миллиарда меньше ожидаемого месяц назад размера.