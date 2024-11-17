«Ростех» продаст совхоз с баланса бронетанкового завода под Краснодаром

Входящий в «Ростех» «163-й бронетанковый ремонтный завод» (БТРЗ) намерен продать имущественный комплекс, расположенный на хуторе Красное в Краснодарском крае. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте «РТ-Капитал».

В состав лота войдут земельные участки общей площадью около 2000 гектаров, а также объекты недвижимости общей площадью 52,6 тысяч квадратных метров. Кроме того, лот будет включать сельскохозяйственную технику, в числе которой зерноуборочный комбайн, каток, косилка, метатель зерна и другие.

По информации на сайте «РТ-Капитал», имущественный комплекс находится в 209 километрах от краевого центра Краснодара и в 21 километре от районного центра станицы Кущевская.

Стартовая стоимость актива составит 928,9 млрд рублей. Торги пройдут 16 декабря на федеральной электронной площадке ЭТП.

Как передает агентство РБК со ссылкой на представителя «РТ-Капитала», имущественный комплекс представляет собой бывший совхоз, который работает при заводе с советских времен. По словам собеседника агентства, в его состав входят земельные участки, производственные здания для обработки урожая, хранилища для сельскохозяйственной техники и овощей, а также разнообразные технические объекты и транспортные средства.

Госкорпорация «Ростех» объединяет более 800 научных и производственных организаций в России, включая «КамАЗ». В сентябре стало известно, что «Ростех» вернулся в число акционеров «АвтоВАЗа».