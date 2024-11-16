Австрийская OMV прекратила получать газ от «Газпром экспорт»

Австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от »Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени 16 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на энергетическую компанию.

«Мы подтверждаем, что с 6:00 сегодняшнего дня поставки газа не осуществлялись», — заявил представитель OMV.

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По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.