В России зафиксировали рост числа брендов из Юго-Восточной Азии

Более половины новых брендов, появившихся на российском рынке с начала 2024 года, приходится на компании из стран Юго-Восточной Азии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В материале со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP отмечается, что всего с января по октябрь текущего года на потребительском рынке в РФ появились 20 новых международных марок. При этом 55% или 11 ритейлеров-дебютантов оказались фирмами из КНР и Южной Кореи. В том числе речь идет о компаниях Balabala, Ellasay и HEA.

«Для сравнения: за 10 месяцев 2023 года в РФ появился только один такой бренд — южнокорейский продавец одежды и обуви inni», — подчеркнули журналисты.

При этом большинство азиатских брендов представляют fashion-сегмент. Из всех новых марок из Юго-Восточной Азии, появившихся на российском рынке, на соответствующие компании пришлось 69%. Остальные фирмы специализируются на продажах техники и электроники.

Из публикации следует, что бренды из стран — членов Европейского союза (ЕС) также продолжают появляться в РФ. Однако их темпы выхода на российский рынок заметно ниже. С января по октябрь 2024 года на такой шаг решились итальянские сети Rinascimento и Parpa, испанская компания Bimba y Lola и ряд иных фирм.