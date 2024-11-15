В Австрии отреагировали на скорое прекращение поставок «Газпрома»

Глава Министерства энергетики (Минэнерго) Австрии Леоноре Гевесслер заявила о готовности республики к полному прекращению поставок российского газа, в том числе от компании «Газпром экспорт». Ее слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметила, что местные подземные хранилища газа (ПХГ) к настоящему времени оказались почти полностью заполненными. Запасов топлива в них хватит более чем на год для обеспечения снабжения энергией австрийских предприятий и домохозяйств.

Кроме того, она призвала местные энергокомпании предпринять все необходимые меры для бесперебойной подачи топлива на внутренний рынок.

«Ожидаю подобных шагов от всех предприятий», — резюмировала Гевесслер.

Ранее один из крупнейших клиентов российского энергохолдинга «Газпром» в Европе — австрийская нефтегазовая компания OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) — предупредила о скорой приостановке поставок российского газа с 16 ноября 2024 года. Соответствующее уведомление концерн получил от компании «Газпром экспорт». В документе идет речь о приостановке поставок топлива с 8:00 по московскому времени.

«Газпром» приостановит поставки газа стране ЕС

Это решение было принято российской компанией на фоне намерения OMV взыскать с нее 230 миллионов евро за недопоставку газа по контракту в Германию, а также проценты и понесенные судебные издержки. Подобный вердикт вынесли в рамках арбитражного разбирательства по делу о прекращении поставок российского газа осенью 2022 года. В самой OMV после победы в суде заявили о готовности к худшему сценарию, в том числе к полному прекращению экспорта топлива из РФ.

При этом в мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к OGMT о запрете на судебное разбирательство в иностранной юрисдикции. В случае нарушения вердикта суд обязал австрийский энергоконцерн выплатить российской компании около 575 миллионов евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил это решение. Аналогичный запрет распространили и на других клиентов «Газпром экспорта» в Европе — дочернюю структуру немецкой энергетической компании Uniper (Uniper Global Commodities) и швейцарскую METHA-Methanhandel.