Уоррен Баффет сменил предпочтения с «яблока» на пиццу

Инвестхолдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в третьем квартале вложился в акции сети пиццерий Domino's Pizza. К началу октября в портфеле холдинга было 1,28 млн ценных бумаг компании на сумму порядка $549 млн, пишет РБК.

Кроме того, американский миллиардер инвестировал в бассейны. Речь идет о корпорации Pool. Berkshire Hathaway приобрел 404 тыс. бумаг компании стоимостью $152,25 млн.

При этом Баффет в июле-сентябре продолжил активно избавляться от акций Apple. К концу сентября весь оставшийся у Berkshire Hathaway пакет бигтеха оценивался в $69,9 млрд по сравнению с $84,2 млрд на конец второго квартала. Тем не менее производитель IPhone по-прежнему занимает первое место по доле в инвестпортфеле холдинга.