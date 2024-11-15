ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

«БКФ» занимал 230-е место в банковской системе России, пишет РБК. Центробанк объяснил свое решение тем, что кредитная организация нарушала законы и нормативные акты регулятора, в отношении нее за год дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Кроме того, как отмечает Банк России, «БКФ» допускал нарушение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.