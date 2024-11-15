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ЦБ отозвал лицензию у российского банка

ЦБ отозвал лицензию у ООО «Банк БКФ» с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка
© ТАСС

«БКФ» занимал 230-е место в банковской системе России, пишет РБК. Центробанк объяснил свое решение тем, что кредитная организация нарушала законы и нормативные акты регулятора, в отношении нее за год дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Кроме того, как отмечает Банк России, «БКФ» допускал нарушение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

«На протяжении длительного периода времени деятельность Банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала», — говорится на сайте ЦБ.