Акции Samsung переживают лучший день с января 2021 года

Акции Samsung Electronics Co переживают лучший день с января 2021 года на фоне растущих ожиданий того, что южнокорейская технологическая компания начинает выглядеть выгодной сделкой после многомесячного спада. Об этом пишет Bloomberg.

В пятницу акции крупнейшего в мире производителя чипов памяти и смартфонов выросли на 8,6%, прервав пятидневную полосу неудач.

Несмотря на последнее ралли, в этом году акции Samsung упали почти на 32%, испытывая давление из-за опасений по поводу упущенной возможности в буме искусственного интеллекта и, недавно, риска стать жертвой протекционистской торговой политики Дональда Трампа. Некоторые трейдеры связывают пятничный рост с техническими факторами, но пока неясно, будет ли этот рост устойчивым.

«Рост акций Samsung — это «технический отскок от уровня ниже 50 000 вон ($35,70), что позитивно для настроений инвесторов», — сказал аналитик Daiwa Securities SK Kim.

Акции крупнейшей компании Южной Кореи по состоянию на 09:53 мск. торговались по 53 600 вон. Уровень в 50 000 вон является ключевым психологическим поддерживающим уровнем для розничных инвесторов.

По данным Bloomberg, акции торгуются с более чем 10%-ным дисконтом к консенсусной оценке их балансовой стоимости на следующий год.

Некоторые инвесторы остаются осторожными в отношении перспектив.