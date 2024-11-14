На Мосбирже может появиться первый тикер из одного знака

«Т-Холдинг», в который входит Т-банк, «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Мобайл» и другие компании, планирует поменять свой биржевой тикер на Мосбирже, рассказали Frank Media несколько источников, близких к группе.

Сейчас тикер холдинга представляет собой четыре знака – TCSG, однако холдинг хочет, чтобы он сократился до одной – «Т». Frank Media направили запрос в «Т-Холдинг».

«Т-Холдинг» может стать первым эмитентом, который будет иметь тикер из одной буквы. Традиционно тикеры акций российских компаний, которые торгуются на Московской бирже, состоят из четырех знаков. Их может быть пять, если речь идет о привилегированных акциях – тогда к основному тикеру добавляется последняя буква «P».

Как рассказали Frank Media в одной из компаний, которая недавно провела IPO, перед выходом на биржу эмитент обсуждал с инвестбанком возможность более короткого тикера, однако в этом ему было отказано – это не по правилам биржи, пояснили тогда собеседнику FM.

Frank Media направили запрос в Мосбиржу. Там не ответили, предоставят ли возможность эмитенту сделать свой тикер из одной буквы, но еще раз объяснили механику присвоения тикеров: «на Московской бирже обыкновенным акциям присваивается 4-буквенный торговый код, привилегированным — 5-буквенный (у привилегированных акций к торговому коду добавляется пятая латинская буква P)».

При этом в мировой практике есть случаи, когда биржевой тикер состоит из одной буквы. Так, у автопроизводителя Ford тикер на NYSE состоит из одной буквы «F», а у платежной системы Visa — «V».

Тикер TCSG был у компании еще до смены акционеров в 2022 году, когда TCS Group Holding (прежнее название холдинга) принадлежала Олегу Тинькову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). После того, как основным акционером холдинга стала компания «Интеррос» Владимира Потанина, произошла редомициляции и смена названия на «Т-Холдинг», тикер оставался прежним – TCSG.

В 2024 году «Т-Холдинг» готовится к новой смене названия. Акционеры должны рассмотреть вопрос о переименовании в «Т-Технологии» на внеочередном собрании 14 ноября. «Буква «Т» лежит в основе всех потребительских брендов нашей группы (Т-банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие), с обновленным именем группы мы продолжаем стратегию использования «Т» в качестве универсального атрибута наших продуктов, сервисов и бизнесов», — говорилось в сообщении группы.