Стало известно о проблемах российского бизнеса с банками Казахстана

Осенью 2024 года казахстанские банки увеличили сроки обработки платежей российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на представителей транспортных компаний и юристов. Средний срок проведения платежей вырос на 24% с июля и может достигать двух месяцев.

Финансовый директор компании ПЭК Роман Ромашевский указал, что причиной стали ужесточенные требования к комплаенсу — банки запрашивают больше документов о компаниях и сделках.

Юристы и представители компаний в беседе с изданием подтверждают увеличение сроков. Так, юрист REVERA Kazakhstan Алибек Слан сообщил о сроках в 2-3 недели, а основатель Digital ВЭД Анна Фомичева отметила, что более половины платежей задерживаются до месяца. Также она указала на усиление требований к доказательствам, что товары не под санкциями. В результате часть компаний предпочитает временно не использовать казахстанские банки.

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При этом ситуация с платежами в других странах СНГ улучшилась, сроки сократились до 3-5 дней, рассказал Ромашевский. Это связано с увеличением платежей в нацвалютах и новыми схемами оплаты.

Ужесточение связано с санкционным давлением и требованиями по борьбе с отмыванием денег, поясняют опрошенные эксперты. Казахстанские банки усилили проверки документов, чтобы снизить риски репутационных потерь.