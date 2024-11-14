AMD уволит почти 1000 сотрудников

Компания AMD объявила о сокращении своего персонала примерно на 4%, что означает увольнение «чуть менее» 1000 сотрудников из общего штата численностью 26 000 человек. Решение было принято в период, когда AMD лидирует на рынке процессоров x86, опережая Intel, и активно развивает направление ускорителей искусственного интеллекта, конкурируя с Nvidia. Об этом сообщает издание VentureBeat (VB).

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Представитель AMD заявил, что сокращения являются частью стратегии по оптимизации ресурсов и концентрации на ключевых направлениях роста. Компания обязуется поддерживать увольняемых сотрудников в переходный период.

Стоит отметить, что в последнее время акции AMD снизились, в то время как акции Nvidia значительно выросли, превратив ее в самую дорогую публичную компанию в мире. Рыночная капитализация Nvidia сейчас составляет $3,64 трлн против стоимости AMD в $227 млрд.

В октябре AMD сообщила о планах по продаже чипов искусственного интеллекта на сумму $5 млрд в этом году. Компания также занимает лидирующие позиции на рынке процессоров и графических процессоров для игровых консолей, хотя этот рынок оказался слабее ожиданий из-за пандемии и нехватки поставок для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

По данным Mercury Research, доля процессоров AMD на рынке составляет 34%, что значительно выше, чем несколько лет назад. Аналитик Джон Педди выразил удивление по поводу увольнений, считая, что компания могла бы подождать с этим решением.