Bitcoin обошел Saudi Aramco по размеру капитализации

Платежная система Bitcoin обошла по размеру капитализации национальную нефтяную компанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает «РБК Крипто».

Отмечается, что рыночная стоимость BTC достигла 1,82 триллионов долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет 1,79 триллиона долларов. Это произошло после того, как Bitcoin вновь обновил собственный рекорд стоимости и достиг 93 тысяч долларов за одну единицу.

Отметим, что за последние девять дней Bitcoin ежедневно показывает уверенный рост — криптовалюта обновляет рекорд собственной стоимости несколько раз в день. Ранее его стоимость преодолела отметку в 90 тысяч долларов.