«Бургер кинг» создал IT-компанию

У сети ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" появилась собственная компания по разработке ПО, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Учрежденное юрлицо называется "Бургер тех", у него уже есть собственный сайт. Сайт зарегистрирован в августе, юрлицо - в последних числах октября. Судя по информации на веб-ресурсе, он нужен для IT-команды "Бургер кинга".

Главой новой компании назначен Вадим Валовский, он же - руководитель "Бургер кинг Поволжье", 100% "дочки" основного юрлица сети ресторанов.