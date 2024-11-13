Отель Four Seasons в Москве национализирован

Отель Four Seasons, галерея «Модный сезон» и апартаменты в здании на Манежной площади, расположенные в центре Москвы возле Кремля, обращены в доход государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина Павла Хлюстова.

В начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. В июне служба судебных приставов в рамках взыскания ущерба исполнила судебное решение о национализации части гостиницы и торговой галереи.

Речь идет минимум о 34,7 тыс. м2, собственником которых является ООО «Форси». Она владеет частью здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow». Ранее эти активы принадлежали экс-владельцу банка «Югра». Эксперты оценивают стоимость объекта в 5,5−6 млрд руб.

Сторона защиты намерена обжаловать это решение в порядке апелляции, сообщил Хлюстов.

Ранее президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать компанию. С июля «Балтика» находится под управлением Росимущества. По мнению Боллоева, национализация — «единственный выход из сложившейся ситуации».