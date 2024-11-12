В Смоленской области откроют производство кормов для рыб

Бывший мелькомбинат в Вязьме перестроят под современный завод кормов для аквакультуры. Как сообщил смоленский губернатор Василий Анохин, на площадке уже ведутся работы в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

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"На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной. Работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году", - рассказал Анохин.

На заводе планируют выпускать почти 110 тысяч тонн высококачественных кормов в год. В реализацию проекта компания "ВЗК" вложит более восьми миллиардов рублей, создав 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Вяземского района.