ВТБ продал главный офис Альфа-Банку

Банк ВТБ продал свой бывший главный офис в Санкт-Петербурге. Победителем в аукционе стал Альфа-Банк, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

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Речь идет о 6,64 тысячи квадратных метров офисных площадей в МФК «Толстой сквер» в Петроградском районе Северной столицы. Начальная цена актива достигала 861,2 миллиона рублей. На покупку недвижимости также претендовала АО «Независимая финансовая группа», но проиграла Альфа-Банку, который предложил за нее 1,1 миллиарда рублей.

В пресс-службе ВТБ заявили, что сумма сделки соответствует рынку. При этом продажу офиса объяснили завершением переезда подразделений банка в «Невскую Ратушу».